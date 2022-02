Intensa giornata in provincia di Alessandria per il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, accompagnato dagli assessori regionali del territorio Vittoria Poggio e Marco Protopapa con tappa anche a Tortona e precisamente al Parco Scientifico Tecnologico cittadino, una delle tre realtà del Settore del Piemonte.

Cirio, insieme al Presidente della Provincia Enrico Bussalino ha fatto visita alla Oxygen Labs, giovane e innovativa azienda insediata presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Rivalta Scrivia a Tortona che si occupa di consulenza e formazione in aviazione. Ad accoglierli il Sindaco Federico Chiodi, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, l’amministratore unico del PST Emiliano Locatelli e il fondatore e CEO Di Oxygen Labs Enrico Foresto che ha illustrato l’attività e le caratteristiche di un’azienda particolarmente attenta all’innovazione tecnologica. L’incontro è avvenuto nel pomeriggio.

La visita in provincia di Alessandria è arrivata dopo la firma dell’accordo che dopo 15 anni ha consentito di sbloccare i lavori per il nuovo polo scolastico di Ovada.

Il Presidente ha incontrato in Municipio ad Alessandria il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’Amministrazione comunale. “Alessandria è la provincia del futuro del Piemonte – ha sottolineato il presidente Cirio – perché la sua collocazione all’incrocio tra Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam rende evidente come questo sia il territorio dove investire per i privati sotto il profilo della logistica e dove noi, come pubblico, garantire i servizi accessori a questi investimenti”.

Il sindaco Cuttica ha anche convenuto con il presidente Cirio sulla centralità del tema della logistica, anche in considerazione dell’ingresso della Regione Piemonte in Slala. Significativo l’inserimento di Alessandria nel Decreto Genova, a conferma della posizione strategica della città, come strategico in questo senso è il collegamento con il Terzo Valico, per il quale sono stati sbloccati fondi per 70 milioni.

Importante, poi, il potenziamento della rete ferroviaria del Piemonte meridionale, per la quale il Presidente ha preannunciato importanti investimenti con l’obiettivo di rinforzare, nel nuovo contratto di servizio con Trenitalia, collegamenti più veloci e frequenti verso Milano, Bologna e altre città.

È stata anche ricordata l’importanza della costruzione del nuovo ospedale, resa concretamente possibile dalle risorse messe a disposizione dalla Regione, e degli interventi in materia di edilizia scolastica.

Il Sindaco ha sottolineato il costante e stretto rapporto di collaborazione e partnership con la Regione Piemonte, grazie alla particolare attenzione che il presidente Cirio e gli assessori hanno sempre avuto nei confronti del territorio. In particolare, ha ricordato che grazie all’intervento della Regione è stato affrontato per la prima volta seriamente, dopo tanti anni di inerzia, il tema della salvaguardia ambientale e della prevenzione delle alluvioni intervenendo sul dissesto idrogeologico, fino alla soluzione concretamente prospettata per la costruzione del secondo ponte sul Bormida, con un investimento regionale di 11 milioni di euro.



Dopo l’incontro in Comune, il presidente Cirio ha voluto visitare il centro vaccinale della caserma Valfrè, dove erano presenti anche i consiglieri regionali Giovanni Battista Poggio e Domenico Ravetti. Dopo aver ringraziato il personale presente per il prezioso lavoro svolto, il Presidente ha ricordato che “l’addio alle mascherine all’aperto da venerdì prossimo è un altro segnale importante della ripresa, resa possibile da una campagna vaccinale che ha funzionato e ha visto il Piemonte ai primi posti in Italia”.



Il pomeriggio, come scritto sopra, ha visto anche una tappa alla Oxygen Labs di Tortona, azienda d’eccellenza del territorio, con oltre 15 anni di esperienza professionale nell’ambito della consulenza e della formazione aeronautica.



La giornata nell’Alessandrino si è poi conclusa con un incontro a Gavi con il sindaco Carlo Massa, il vicesindaco Alfonso Valerio e l’Amministrazione comunale, durante il quale sono stati trattati i temi prioritari per il territorio, a cominciare da quelli legati alla viabilità e alle produzioni di eccellenza.