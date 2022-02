Si è svolto ieri sera, giovedì 24 febbraio il Consiglio comunale a Tortona: al primo punto, sulle comunicazioni del Presidente, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Francesco Gilardone, già ingegnere capo del Comune, ricordato nei successivi interventi del Sindaco Chiodi, del Presidente del Consiglio comunale Ferrari Cuniolo e dei Consiglieri Bardone e Golinelli.

Approvato all’unanimità il verbale della seduta del 26 ottobre scorso, dopodiché il Sindaco ha presentato le modifiche al Documento Unico di Programmazione 2022-23-24 che recepisce le variazioni di bilancio in approvazione al punto successivo e l’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche.

Nel dettaglio viene reinserita la variante ovest della tangenziale di Tortona per 11 milioni di euro, avendo completato il complesso iter burocratico per l’assegnazione dei fondi derivati dalle economie del Terzo Valico. Allo stesso modo ritroviamo l’integrazione e l’ampliamento dell’edificio scolastico di via Bonavoglia, futura sede della Scuola di Logistica attivata dall’Istituto Marconi, per 1.752.500.

Ci sono poi 700 mila euro per interventi di messa in sicurezza di strade ponti e viadotti, la messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici comunali per 500 mila euro.

Dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati già assegnati al Comune di Tortona 1 milione 100 mila euro per la riqualificazione dell’immobile di edilizia popolare in via Campanella e 1 milione per quello in via Emilia Nord. Sempre da PNRR arrivano i 125 mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano e 600 mila euro per la ristrutturazione di strade nel concentrico urbano e nelle frazioni; questi due interventi, suddivisi in questo modo per ragioni legate alla fonte di finanziamento, si vanno ad aggiungere ai 350 mila euro del piano strade e marciapiedi che portano complessivamente a oltre 1 milione di euro l’investimento per il 2022 sulle strade.

Sono previsti, in totale, altri 422.500 euro nel 2023 e 505.300 nel 2024. Inoltre, i 5 milioni per la rigenerazione urbana in viale Kennedy, sostanzialmente la ricostruzione della scuola “Salvo d’Acquisto” che, come noto, è stata finanziata dal Ministero dell’Interno, sempre attingendo ai fondi del PNRR come da emendamento inserito nel decreto Milleproproghe, al vaglio delle Camere in questi giorni. Il totale dei costi inseriti nel nuovo piano triennale è di oltre 16 milioni che porta la previsione di spesa per il 2022 da 14.280.000 a 30.457.600.

Al termine della discussione il DUP veniva approvato con i voti favorevoli della maggioranza, astenuta l’opposizione.

poi l’assessore Anna Acerbi ha illustrato la prima variazione al Bilancio di Previsione che oltre a recepire le modifiche del piano dei lavori pubblici riguardano anche altri scostamenti di minore entità: i più significativi sono 48 mila euro che la Giunta aveva, in maniera cautelativa accantonato nell’ipotesi di servirsene per consulenze a società esterne che fornissero un supporto per individuare e partecipare ai bandi del PNRR.

Erano anche state valutate alcune proposte, ma nel frattempo il Ministero delle Finanze ha attivato un proprio servizio di consulenza, gratuito per i Comuni e quindi al momento la somma rimane a disposizione. Altro intervento spostamento significativo è rappresentato dai 50 mila euro di contributo per interventi di efficientamento energetico alla piscina che consentiranno di ridurre i costi di gestione. La variazione è stata ratificata con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione.

Approvato definitivamente, con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione della minoranza, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: in questo caso il documento è lo stesso già approvato lo scorso autunno che ritorna in Consiglio dopo la pubblicazione, per consentire eventuali ricorsi, previsti per legge.