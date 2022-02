Stimolare il percorso legato alle Pari Opportunità anche nel mondo giovanile. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa “Premi Studio”, messa in atto dalla Commissione Pari Opportunità, attraverso il Presidente, l’Assessore con delega alle Pari Opportunità del Comune di Voghera, Simona Virgilio, e rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. Verrà assegnato un premio del valore complessivo di €. 500,00 (generalmente suddiviso tra i primi tre migliori lavori) da erogare agli allievi che avranno sviluppato in modo più brillante un argomento di carattere istituzionale, di educazione civica o di cultura di genere riguardante le Pari Opportunità. L’iniziativa “Premi Studio” è stata istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 12/11/09. Per l’anno scolastico 2021/22 la Commissione ha proposto due tracce relative al tema “Le Pari Opportunità e lo Sport”, in particolare una incentrata sulla discriminazione delle donne nel mondo dello sport e l’altra che invita alla riflessione sul mondo paralimpico, a partire da una citazione dell’atleta Bebe Vio. Gli studenti dell’età compresa tra i 14 e i 19 anni sono stati coinvolti tramite gli Istituti di appartenenza e il termine ultimo per la presentazione dei lavori è stato fissato per il 28 febbraio 2022.

“In questo momento storico particolare, dettato da tantissimi cambiamenti e dalle restrizioni, non sono mai venute meno soddisfazioni e successi prestigiosi nei vari ambiti, ad ogni livello – afferma l’Assessore con delega alle Pari Opportunità, Simona Virgilio -. Questa è la strada giusta da intraprendere per raggiungere i propri obiettivi. Abbiamo voluto dare agli studenti delle Scuole una tematica importante, per sensibilizzare la questione legata alla sfera paralimpica. Allo stesso tempo abbiamo voluto mettere in risalto le attività legate ai settori Pari Opportunità e Sport”.

