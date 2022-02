L’Amministrazione Comunale di Valenza ha voluto fare la sua parte anche per la Festa di San Valentino 2022 consegnando agli esercenti ed alle attività cittadine, attraverso Cna e lassociazione L’Oro dal Po al Monferrato 100 palloncini bianchi con il cuore rosso e 100 palloncini rossi con il cuore bianco.

Inoltre è stato collocato in piazza Gramsci il cuore con l’hastag ‘valenzasanvalentino’ che già l’anno scorso era stato posizionato qui, pur in una fase non facile dell’emergenza sanitaria.

In questo modo l’Amministrazione Comunale valenzana intende dimostrare la sua vicinanza ai Cittadini, ai commercianti, agli esercenti ed alle attività economiche che tante prove hanno affrontato negli ultimi due anni, all’insegna di un prudente ritorno alla normalità.