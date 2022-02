Sabato 26 febbraio alle ore 10.30 presso il monumento ai Caduti in viale della Libertà nel parco del Castello di Tortona, in occasione del 77′ anniversario dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’ANPI sezione di Tortona, in collaborazione con il Comune, organizza la cerimonia in ricordo dei dieci patrioti fucilati dai nazifascisti il 27 febbraio 1945.

Al raduno seguiranno gli interventi delle autorità e la posa della corona d’alloro presso la stele.