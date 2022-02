Il Comune di Tortona ha emesso un’ordinanza dove dal 7 febbraio al 31 dicembre 2022 dispone l’istituzione del divieto di circolazione e sosta con possibilità di rimozione forzata per tutti i veicoli in difetto su tutta la carreggiata delle strade, piazze e vie comunali interessate dalle lavorazioni e individuate in base al crono programma degli interventi di pulizia della caditoie stradali, meglio conosciuti come tombini o canali di deflusso delle acqua piovane.

Il provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle reali esigenze connesse alle lavorazioni.

In caso di lavorazioni con traffico veicolare aperto si autorizza restringimento della carreggiata in corrispondenza delle lavorazioni per il tempo strettamente necessario con idonea segnaletica prevista dal Codice della strada o l’ausilio di movieri dotati di paletta per transito alternato.

Il direttore dei lavori provvederà di volta in volta a comunicare al Comando Polizia Municipale lo stato di avanzamento, le strade effettivamente interessate dal provvedimento, le relative tempistiche.

L’eventuale segnaletica di divieto di sosta riportante le date e gli orari dell’intervento dovrà essere collocata almeno 48 ore prime dell’inizio del divieto da parte di Gestione Acqua incaricata della pulizia periodica delle caditoie stradali.