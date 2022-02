Una dozzina di ristoratori Tortonesi si uniscono insieme e danno vita ad una lodevole iniziativa. In occasione della festa di San Valentino, a partire da venerdì 11 fino a lunedì 14 febbraio, infatti, l’Associazione Ristoratori Tortona e Colli ha lanciato una bella iniziativa solidale: oltre ad un piatto a tema di colore rosso, all’interno dei ristoranti sarà possibile lasciare una donazione per la Croce Rossa di Tortona.

“Sappiamo tutti che il periodo che stiamo vivendo non è stato dei più facili – spiega Anna Ghisolfi, presidente dell’Associazione nata nel 2019 – questo è un modo per sostenere il nostro territorio ed una causa importante”

E questa sarà solo la prima di una serie di iniziative volte a valorizzare il territorio. Il calendario 2022 dell’Associazione Ristoratori Tortona e Colli, infatti, prevede diverse attività a sfondo benefico, tutte mirate a cause locali.

I ristoranti aderenti sono:

Anna Ghisolf, via Giulia 2, Tortona

Corona, via Vittorio Emanuele II 14, San Sebastiano Curone

Foresteria La Merlina, Loc. Cà Bellaria 1, Dernice

L’Erica di Roberto, Piazza Roma 11 San Sebastiano

La Baita, frazione Salogni 12, Fabbrica Curone

La Corte, via Zenone 7, Tortona

La Genzianella, frazione Selvapiana 7, Fabbrica Curone

La Rava E La Fava, via Marconi 1, Sarezzano

Le Vinaie Enoteca, Piazza IV Novembre, Monleale

Ristorante Belvedere, via Dusio 5, Gremiasco

Ristorante Da Giuseppe, via IV Novembre 7, Montemarzino

Vineria Derthona, via Lorenzo Perosi 15, Tortona

Se volete essere solidali., quindi, Festeggiate San valentino in uno di questi ristoranti.