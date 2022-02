Il Comune di Voghera ha voluto celebrare il Carnevale con una proposta dedicata alle scuole, attraverso un’iniziativa che ha visto protagonisti gli studenti e i loro bellissimi elaborati tematici, esposti in alcune vetrine delle vie cittadine. Queste vere e proprie opere d’arte saranno esposte fino a Domenica 6 Marzo presso le vetrine in via Emilia, piazza Duomo angolo via Grattoni, Ottica Bolognesi, Calzature Palonta, le librerie cittadine, la Scuola Elementare Leonardo De Amicis in via Aspromonte, la Scuola dell’Infanzia di Torremenapace, la Scuola Infanzia Palli in via Vittorio Veneto, l’Istituto Comprensivo Via Dante in via Foscolo, l’Istituto Sacra Famiglia in via Emilia, e all’ingresso della Biblioteca Civica Ricottiana.

“Per coinvolgere i bambini della Città nel clima del Carnevale – ecco le parole dell’Assessore all’Istruzione Simona Virgilio – abbiamo contattato le scuole e chiesto ai Dirigenti scolastici di dare la possibilità agli studenti di realizzare elaborati in versione carnevalesca, tra i quali disegni, costumi e piccole opere tematiche con cui creare un’esposizione all’aperto per le vie della città. La partecipazione è stata ampia e sentita e, ispirati dal Carnevale e dai suoi colori, i ragazzi hanno dato vita a delle vere e proprie opere d’arte”.

“E’ un grande piacere poter esporre queste opere nelle vetrine di Voghera e presso le vetrine della Biblioteca Civica Ricottiana dove abbiamo voluto creare una vera e propria galleria d’arte a loro dedicata – prosegue l’Assessore Simona Virgilio -. Voglio ringraziare le scuole, gli insegnanti e gli studenti vogheresi per la creatività e la partecipazione. Quando la situazione pandemica migliorerà, sarà un enorme piacere poter organizzare una festa in un luogo aperto per i bambini e gli autori degli elaborati”.

