Era in pensione da diversi anni e la sua attività non c’era più, tuttavia per tanti tortonesi il negozio della plastica di Olga Lovotti, in via Emilia è stato per decenni un importante punto di riferimento: una bottega storica che ha servito migliaia di Tortonesi e non solo.

Il negozio si chiamava Ideal casa, aveva sede in via Emilia 259 e vendeva articoli per l’ornamento della casa, oggetti di plastica, suppellettili, mobili, arredamenti e giocattoli in genere, articoli per la pulizia della casa e l’igiene della persona, bigiotteria, articoli ed attrezzi sportivi ed in generale gli articoli compresi nella tabella merceologica XII. Vendeva oggetti di plastica di ogni genere e da lei si si trovava veramente qualsiasi cosa.

Oggi Olga Lovotti non c’è più; è deceduta improvvisamente all’età di 80 anni: addolorati lo annunciano il figlio Stefano, la nuora Nadia, gli adorati nipoti Gabriele e Carolina, la sorella Maria, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 2 febbraio alle ore 10,30 nella parrocchia del duomo.

Dopo la funzione si proseguirà per il tempio crematorio di Valenza. I parenti ringraziano anticipatamente quanti prenderanno parte alla cerimonia. Non fiori ma eventuali offerte al piccolo Cottolengo opera don Orione.