I Carabinieri di Sanremo hanno dato esecuzione a diverse misure cautelari emesse dall’Autorità Giudiziaria imperiese relative a un traffico di sostanze stupefacenti oggetto di indagine da gennaio a maggio del 2018.

I provvedimenti eseguiti nei giorni scorsi – si tratta di due sottoposizione ad obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e cinque di divieto di dimora in provincia – si uniscono alle trentuno denunce in stato di libertà di altrettante persone, prevalentemente nordafricane, le quali furono poste sotto attenzione investigativa dai militari della Sezione Operativa matuziana.

In “corso d’opera” e a riscontro delle attività investigative i Carabinieri sequestrarono hashish, eroina, cocaina (ben 630 grammi), crack e più di 3.000 Euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, arrestando in flagranza nove persone (due delle quali anche per evasione e resistenza a pubblico ufficiale).

Per comprendere il volume e l’impegno costante dei militari sanremresi nel settore, nello stesso periodo furono arrestate altre sedici persone nell’attività di contrasto al traffico di droga.

Con una minuziosa attività di raccolta di elementi e fonti di prova – svolta prevalentemente nel centro storico cittadino – i militari sono riusciti a rilevare o documentare più di 1.200 cessioni, smantellando l’intera rete.

La radicata esperienza e la profonda conoscenza delle dinamiche delinquenziali locali ha permesso ai militari matuziani di rintracciare i destinatari delle misure, sottoponendoli ai richiamati obblighi, una volta avuta contezza che tutti si trovassero nel comprensorio sanremese (pur avendo localizzato uno dei destinatari a Vercelli, sottoposto anch’esso a provvedimento cautelare).