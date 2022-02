La parte attiva del tifo organizzato del Derthona calcio, il “Gruppo Disagio Tortona”, in collaborazione con la dirigenza HSL, da il via a una lista per dare accesso gratuito allo stadio, durante le partite casalinghe, agli studenti tortonesi

“In una società in cui si tende a eliminare ogni forma di aggregazione e ogni concetto di libertà, è nostro compito trasmettere valori di comunità e di identità territoriale alle nuove generazioni.Per questo anche il calcio diventa fondamentale per il passaggio di quel testimone, che rappresenta il passato e il futuro, e che va ad identificare una città intera.Dobbiamo dunque tornare a essere protagonisti delle gradinate, nello sport come nella vita, rispettando i valori che ci contraddistinguono, nelle vittorie e nelle sconfitte, nei gemellaggi e nelle rivalità, affinché il tifo organizzato sia sempre affascinante e romantico”.

“Nel nome di questi valori, in collaborazione con la dirigenza della società calcistica HSL Derthona, abbiamo dunque deciso di creare una lista studentesca per dare accesso gratis allo stadio a tutti gli studenti che si prenoteranno preventivamente a tale lista, attraverso il numero WhatsApp 3450020854, o tramite la pagina Facebook “Gruppo Disagio Tortona”, e che vorranno sostenere il Derthona nelle partite casalinghe. Un primo passo per accrescere l’amore per lo sport e il supporto alla città, anche alle nuove generazioni”.