Sabato sera, 26 febbraio, presso la Cattedrale di Alessandria, la comunità alessandrina si è riunita per un momento di riflessione e preghiera per la pace, guidato da monsignor Guido Gallese vescovo di Alessandria, padre Vasile Ciocan della Chiesa rumena ortodossa di Alessandria e il pastore Gregorio Plescan della Chiesa metodista di Alessandria che, insieme con i rappresentanti della comunità ucraina di Alessandria ha vissuto con fede e coraggio un momento di condivisione forte per dire in modo chiaro il proprio “No alla guerra”.

«Quando preghiamo per la pace, dobbiamo vivere la pace nelle nostre vite» sono le parole con le quali il Vescovo Guido, ha ricordato ai fedeli presenti che la pace non è solo un periodo di tempo tra due guerre, ma un vero e proprio “modus vivendi” una condizione essenziale per poter chiedere la pace.

Al termine della preghiera una lampada accesa è stata posta davanti al simulacro della Madonna della Salve e al Santissimo. A partire da domani, lunedì 28 febbraio, saranno organizzati turni di preghiera continua per la pace per i quali il Vescovo ha chiesto la partecipazione di tutti i cristiani.

Per rivivere la veglia: https://fb.watch/br6LknsNAF/