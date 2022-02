Il 21 febbraio un cittadino residente a Novi Ligure ha abbandonato sacchi di rifiuti urbani indifferenziati (violando l’art. 192 del D.lgs 152 del 2006) sul ciglio della strada, denominata Strada Castelgazzo, nel Comune di Novi Ligure. L’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Aldo Russo, è risalito al trasgressore grazie al ritrovamento di documenti a lui intestati all’interno di un sacco di plastica di colore nero di 120 litri. Subito scattata la sanzione: dovrà pagare una multa di 600 euro e intervenire con un’adeguata pulizia dell’area per la risoluzione del problema.

Ricordiamo che tutta la città di Novi Ligure è servita dal nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta, quindi:

– i cittadini che non hanno ancora il kit dei nuovi contenitori possono ritirarlo presso la sede di Gestione Ambiente S.p.A. a Novi Ligure in Strada Boscomarengo 43 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (e anche il sabato fino al 26 marzo);

– i cittadini che devono ancora regolarizzare la propria posizione ai fini Tari possono recarsi ai nostri sportelli in Via Paolo Giacometti, 22 – c/o Sede Comunale – piano terra (ex URP), aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00.

Per info: www.gestioneambiente.net, Numero Verde 800.085.312, app Junker.