I Carabinieri della Stazione Forestale di Stazzano, congiuntamente all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Novi Ligure, a seguito del rinvenimento nel comune di Basaluzzo di un cumulo di rifiuti speciali non pericolosi, hanno avviato immediati accertamenti per la caratterizzazione dei rifiuti e l’individuazione del responsabile dell’abbandono, recuperando, tra gli stessi rifiuti, documentazione direttamente riconducibile al trasgressore. Inoltre, dalle registrazioni di telecamere di sorveglianza, veniva individuato un autocarro con cassone a sponde che entrava e usciva dall’area in orari compatibili con l’ipotesi dell’abbandono.

Il responsabile, sanzionato per la violazione dell’articolo 192 del Testo Unico Ambientale, provvedeva alla rimozione e al corretto smaltimento dei rifiuti