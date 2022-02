Un episodio che la dice lunga su come l’alcol può ridurre le persone e in questo caso una donna. Si è verificato nella notte tra sabato e domenica in un bar del centro di Tortona.

A raccontarlo è lo stesso titolare del locale, letteralmente aggredito dalla donna. Scatta l’allarme ma quando arrivano i Carabinieri la donna e un suo conoscente che aveva cercato di calmarla riescono a far perdere le loro tracce.

Ecco cosa è successo nel racconto del titolare del bar.

“Ieri sera poco dopo mezzanotte – racconta l’uomo – una donna di colore cammina lungo la strada davanti al mio locale quando dà in escandescenze probabilmente a causa di sostanze alcoliche o stupefacenti. Comincia a disturbare dei ragazzi fuori dal mio locale chiedendogli delle sigarette e vuole farsi offrire da bere. Sento delle urla ed esco in strada. Rendendomi subito conto della situazione invito la donna ad allontanarsi ma lei in tutta risposta inizia a prendermi a calci e insultarmi, un signore presente minaccia di chiamare i carabinieri e questa ragazza gli si avventava addosso, tanto che hanno dovuto tirarla indietro a forza. Vedendo che anch’io stavo chiamando i carabinieri, la ragazza si avventava su di me colpendomi al viso. Reagisco e la allontano ma lei non contenta prende a calci il cartello esposto fuori dal locale e la porta d’ingresso. Fortunatamente interviene un conoscente di questa ragazza, che la prende di peso e la porta via, fermandosi però in una strada vicina. Sento le urla dei due che iniziano a litigare ma purtroppo all’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine si erano già allontanati. Ho pensato di coinvolgere il giornale non solo per stigmatizzare quello che è successo ma anche per evidenziare che a volte noto persone che provengono da bar limitrofi dove nonostante lo stato di ubriachezza i gestori continuano a dare loro da bere. Così non va bene.”