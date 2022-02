Festa nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Franco Anselmi” di San Sebastiano Curone: durante il pomeriggio del 14 febbraio 2022 sono stati consegnati i premi di studio ai ragazzi meritevoli.

A consegnare le simboliche pergamene di studente lodevole per l’anno scolastico 2020/2021 il Sindaco Vincenzo Caprile, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo, prof. Marzio Rivera, la fiduciaria di plesso prof.ssa Denise Giocondini e la docente Martina Daus, in rappresentanza della Commissione Comunicazione. La nostra istituzione scolastica insieme all’Amministrazione Comunale ha ritenuto di premiare le eccellenze affinché perseverino nella loro carriera con la fiducia e la certezza del valore del proprio lavoro, nel presente come in futuro, in ogni attività in cui vorranno impegnarsi.

Alla presenza dei propri familiari, sui cui volti traspariva orgoglio e commozione, sono stati premiati i tre alunni che hanno concluso lo scorso anno scolastico con la votazione media più alta della classe frequentata: Giovanni Svartling 1^C, Marta Allegrone 2^C e Filippo Serra 3^C. Oltre al riconoscimento simbolico della pergamena, i tre studenti meritevoli hanno ricevuto anche una Borsa di Studio e alcuni libri di storia locale offerti dall’Amministrazione Comunale, un libro e una penna offerti dall’Istituto Comprensivo di Viguzzolo e un biglietto di congratulazioni realizzato e firmato dai compagni di classe.