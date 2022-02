Domenica 20 febbraio, alle ore 11, il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato invita i bambini dai 6 agli 11 anni d’età all’evento Tigri e lanterne a cura di Barbara Corino.

Il primo febbraio di quest’anno, infatti, ha segnato l’inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese e, da tradizione, i festeggiamenti continuano per circa venti giorni. L’iniziativa del Museo è quindi dedicata a questo tema: i piccoli visitatori impareranno che in Cina gli anni corrispondono a 12 animali dello zodiaco ripetuti ciclicamente e che il 2022 è associato alla tigre, simbolo di forza e coraggio.

I bambini potranno osservare gli oggetti riportati dalla Cina, nell’Ottocento, dal viaggiatore Carlo Vidua e verranno poi invitati a realizzare il loro speciale portafortuna, una lanterna personalizzata per augurare buon anno e proteggere la propria casa dai guai.

Costo di partecipazione: € 5,00 a bambino. I genitori che, nel frattempo, desiderano visitare il museo possono accedervi al costo di ingresso ridotto di € 3,60. Richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento posti, ai numeri 0142.444.249 – 444.309 oppure via mail a: museo@comune.casale-monferrato.al.it.

Casale Monferrato, 15 febbraio 2022