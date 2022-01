Un momento drammatico che fortunatamente non ha visto conseguenze tragiche anche grazie all’intervento di un agente della Polizia Locale del Comune di Voghera. E’ quanto avvenuto questa mattina, verso le ore 11:30, presso il mercato di Piazza Duomo, vicino all’entrata del palazzo comunale, quando un 84enne si è sentito male e si è accasciato al suolo.

Le dinamiche e i dettagli del malore non sono state ancora definite, ma immediato e decisivo è stato l’intervento dell’Agente di Polizia Locale, avvisato da alcune persone presenti sul posto.

“Il nostro Agente Claudio Spalla, in servizio nell’attività di controllo al mercato cittadino, ha agito con prontezza di riflessi e lucidità – spiega il Comandante della Polizia Locale di Voghera Luigi Vella -, attivando immediatamente i protocolli da seguire in questi casi. Ha quindi chiamato il numero unico di emergenza 112 e contemporaneamente si è adoperato per le manovre di primo soccorso. Grazie alle indicazioni telefoniche degli operatori di soccorso, l’Agente ha provveduto ad un massaggio cardiaco fino a quando l’84enne ha ripreso a respirare, dopodiché sono intervenuti i soccorsi per il trasporto in ospedale. La Polizia Locale, oltre a garantire la sicurezza in collaborazione con le Forze dell’Ordine, vuole essere sempre anche supporto e punto di riferimento per la cittadinanza e quanto successo oggi dimostra l’impegno costante e l’attenzione degli Agenti della Polizia Locale di Voghera che ho l’onore di coordinare”.

“Un grande grazie a nome dell’Assessorato alla Sicurezza e dell’Amministrazione Comunale tutta all’Agente Claudio Spalla – commenta l’Assessore William Tura -, per un’azione tempestiva che testimonia la grande vicinanza della nostra Polizia Locale alla Cittadinanza”.