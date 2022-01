Giovedì 20 gennaio alle ore 18.00 si terrà un incontro informativo on line per presentare il Bando per operatori volontari di servizio civile e i progetti del Comune di Tortona. L’incontro è aperto a tutti i giovani tra i 18 ed i 28 anni che intendano presentare la domanda o che l’abbiano già presentata. Per partecipare, scrivere a serviziocivile@comune.tortona.al.it Si ricorda che è possibile presentare domanda fino al 26 gennaio.

Correlati