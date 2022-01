Quest’anno a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria in corso, non si è potuta svolgere la tradizionale benedizione degli animali domestici sul sagrato del Duomo.



L’Amministrazione Comunale ha voluto organizzare la festa di Sant’Antonio Abate, sempre molto partecipata in città, in forma ristretta presso il Canile E.N.P.A. del Comune di Voghera.



In data odierna alle ore 10.30 l’Amministrazione ha colto l’occasione per visitare gli ospiti del canile e del gattile, conoscere le loro storie emozionanti ed apprezzare l’impegno costante e proficuo degli organizzatori e dei volontari, che hanno reso la struttura non rifugio un rifugio per animali abbandonati ma luogo di cultura e aggregazione.



“Un grande grazie a Don Marco per la presenza e la disponibilità – cosi il Sindaco Paola Garlaschelli – La festa di Sant’Antonio è sempre vissuta con entusiasmo a Voghera, purtroppo la difficile realtà di oggi non permette di festeggiare i nostri amici animali come vorremmo. Vogliamo, con questa cerimonia simbolica tenere vivo lo spirito e l’interesse per la benedizione degli animali e augurare ai nostri cittadini di godere sempre della loro meravigliosa compagnia. Con l’augurio di riscoprire presto insieme il valore, il senso e la bellezza di questa cerimonia.



“Un grazie particolare ai volontari dell’Associazione E.n.p.a.” le parole dell’Assessore agli Affari Zoofili William Tura “per il lavoro eccezionale e la cura nella gestione del Canile Comunale. L’incontro è stato utile per confermare la bontà della volontà politica di procedere nell’adozione entro il 2022 del Regolamento per la tutela dei Diritti degli Animali.”

Alla benedizione degli animali erano presenti: Don Marco parroco del Duomo di Voghera, il Sindaco Paola Garlaschelli, il Vicesindaco Simona Virgilio e gli assessori: William Tura, Aurelio Torriani e Carlo Fugini.