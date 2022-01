Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona questa mattina, venerdì 14 gennaio, sulla strada provinciale che collega Sale a San Giuliano nuovo. Ua camion che trasportava spinaci provenienti dalla Puglia, per cause ancora in corso di accertamento, é andato a sbattere contro un palo dell’enel e lo ha divelto.

Il camion ha sbandato terminando la sua corsa uscendo dalla carreggiata e si é rovesciato nel campo adiacente la strada. Sul posto, come evidenziato, sono intervenuti subito i pompieri nonché l’ambulanza del 118. A guidare il TIR, secondo la prima sommaria ricostruzione, a quanto pare, era un uomo di 43 anni che é rimasto praticamente illeso, mentre il secondo autista, di 60 anni, é stato trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale per il violento trauma ricevuto, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

I Vigili del fuoco sono rimasti sul posto quasi tre ore riuscendo a mettere in sicurezza camion tagliare il palo in attesa dell’intervento dei tecnici specializzati dell’enel e di una gru per rimettere il TIR in carreggiata.

FOTO DI REPERTORIO