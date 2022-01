Sono stati prorogati i termini per l’iscrizione al Servizio civile Universale: è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 fino alle ore 14.00 del 10 febbraio 2022.

IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: un’opportunità formativa educativa e professionale accompagnata da un contributo mensile di euro 444,30 per 12 mensilità.

I progetti disponibili nel Comune di Alessandria e nei suoi Enti di Accoglienza hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio di 25 ore settimanali, 1.145 ore annue. Ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale.

Tutti i progetti del Comune di Alessandria e degli enti partner prevedono un periodo di tutoraggio nell’ambito del servizio da svolgere finalizzato a fornire ai volontari, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale a termine del servizio civile.

Per partecipare alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti :

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

d) diploma di scuola media superiore per tutti i progetti del Comune di Alessandria e degli enti di accoglienza ad eccezione del progetto “SIMMETRIE COLLETTIVE: interventi di aiuto e di sviluppo di autonomie per persone fragili.”, per cui è richiesto il possesso della Qualifica-Diploma professionale biennale/triennale.