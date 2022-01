Al via alla seconda edizione del concorso di scrittura creativa Marmellate, storie di vita da conservare, il contest indetto dalla casa editrice Vallescrivia che, l’anno scorso, ha raccolto i racconti più belli del novese e dintorni. Per quest’edizione, protagonista sarà il nostro patrimonio enogastronomico, infatti il tema è, semplicemente, Il cibo. La filosofia di Marmellate non cambia: il suo obiettivo rimane quello di salvare delle storie dall’usura del tempo, perciò saranno sempre graditi i racconti che ci riguardano da vicino, dai ricordi dei nostri nonni alle favole della nostra città. Oltre che premiare il bello scrivere, dunque, vogliamo che voi salviate la vostra storia più preziosa, quella più avvincente ed emozionante, raccontandoci di un piatto che ricordate con piacere o che sapete cucinare bene, oppure rendendo protagonista di un’avventura il vostro vino preferito. Potete mandarci i vostri elaborati fino alle 23.59 del 20 maggio 2022 all’indirizzo concorso@edizionivallescrivia.it.

Una giuria selezionata valuterà i racconti e i nove migliori saranno pubblicati in una raccolta. Ai nove sarà regalata una copia del libro e un attestato di partecipazione, mentre i primi tre riceveranno un premio in buoni libri. Ai finalisti sarà data comunicazione entro il 1° agosto 2022, ma la classifica sarà tenuta segreta fino alla giornata di premiazione.

Gli elaborati non dovranno superare le 10.000 battute, dovranno essere in formato .doc e pervenirci esclusivamente via email. Cercheremo in ogni modo di garantirne l’anonimato, cosicché la giuria risulti del tutto imparziale. Il regolamento completo e dettagliato si trova nel bando del concorso: prestateci attenzione, perché non accetteremo elaborati che ci perverranno in modo diverso da quanto richiesto.

Qui vi lasciamo il link del bando con il regolamento:

https://www.edizionivallescrivia.it/presentazione-libri/marmellate-concorso-scrittura-creativa-2022.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, via email all’indirizzo concorso@edizionivallescrivia.it oppure sulle nostre pagine Facebook, una della Casa Editrice, l’altra dedicata al Concorso @marmellatecontest. Scriveteci, scrivete e divertitevi: è il momento giusto per mettervi in gioco e per essere coraggiosi. Non vediamo l’ora di leggere i vostri racconti.