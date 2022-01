La segnalazione arriva da un lettore di Sarezzano che stamattina si é trovato alle prese con un non poco simpatico problema: le strade provinciali completamente imbiancate da pochi centimetri di neve e ovviamente ghiacciate e impraticabili per gran parte della mattinata fino a quando poi non é arrivato il sole che ha sciolto in gran parte la neve.

“Vorrei segnalare – dice il lettore – la situazione strade nelle colline della val Grue. Con pochi fiocchi di neve, stanotte siamo di nuovo nei guai come la precedente nevicata. Ci siamo rivolti in municipio ma ci é stato comunicato che si tratta di strade di competenza provinciale. Ad oggi siamo di nuovo con le strade che restano in ombra con una lastra di ghiaccio molto pericolosa. Allego alcune immagini che documentano la situazione. Buona serata.”