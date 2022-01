La città dopo ogni evento bellico si riprende, l’economia cittadina risorge, il nostro fertile territorio rende discretamente bene; le prime fabbriche iniziano a produrre, nelle famiglie si respira un certo qual benessere, poiché almeno un componente è occupato in un lavoro stabile.

Vincenzo Morosetti ha avviato, nella vicina Valenza, la lavorazione dell’oro, appronta gioielli di tutto rispetto, molti dei quali esportati.

Angelo, valutate le varie opportunità, decide di dedicarsi al commercio nel settore in cui lavorare non è di difficile scelta, preferendo oculatamente gli oggetti preziosi poiché in città gli abili artigiani della gioielleria non mancano, tuttavia occorre diffondere il prodotto.

E’ l’anno 1860. I locali non scarseggiano in particolare nella via detta, a quel tempo, del Mercato: l’attuale via San Lorenzo…. una piccola caparra, una rinfrescata ai muri, l’abbellimento alla vetrinetta, opere indispensabili, affinché il nostro garibaldino possa dare inizio ad un’attività destinata a durare nel tempo.

Angelo chissà se in quei giorni si rendeva conto di dare l’avvio ad un’attività tanto prestigiosa, durevole nel tempo? Ma!?!? Però la realtà di oggi è questa.

Gli scambi commerciali avviati per l’interessante attività, non hanno la locazione perfetta perché sull’asse viario s’affacciano settori di largo consumo, in particolare quello alimentare.

L’ambiente, con il decorrere del tempo, non è quello giusto, ci vorrebbe una certa ricercatezza per l’esercizio di tale pregio.

Dunque è necessario ricercare un’altra sistemazione. Ma dove? Il figlio Luigi, succeduto al padre nella titolarità dell’Argenteria Regalzi, pensa alla Cuntrà Larga, nel cuore della città, divenuta via Umberto Primo, quindi l’attuale via dei Martiri.

La scelta per la collocazione è ottimale. Così è avvenuto! La responsabilità della Gioielleria è stata affidata a Ubaldo e Renato, figli di Luigi; ora è gestita da Roberto. Il prestigio, dei prodotti offerti al pubblico alessandrino, in quest’angolo di Alessandria, è stato riconosciuto dalla Camera di Commercio: l’Argenteria Regalzi è stata premiata per un secolo d’interrotta attività….

… Correva l’anno 1960.

Franco Montaldo