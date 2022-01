Direttore Buongiorno

ti scrivo per farti una segnalazione che, forse, già conosci. L’impossibilità di variare il luogo del centro vaccinale di Via Venezia, ad Alessandria. Avendo confidenza con il computer ho provato a farlo sul sito indicato dalla regione Piemonte ma “risponde” che per quel centro non è possibile fare cambiamenti. Al numero verde risponde, imperterrito, un messaggio che invita a telefonare successivamente. L’unica farmacia di Tortona mi ha risposto telefonicamente che sino a marzo non è possibile fare il vaccino.

Per ora ho inviato la mail, dal sito, per chiedere la variazione. Scegli tu cosa fare di queste informazioni. Buon lavoro.

Lettera firmata