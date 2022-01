La Giunta Comunale ha deliberato la gratuità della sosta nelle aree a sosta regolamentata in tutto il territorio comunale tutti i sabati mattina dal 8 gennaio al 5 febbraio 2022.

Obiettivo della misura è agevolare l’accesso alle attività commerciali da parte della popolazione nel periodo dei saldi, facilitando la fruizione dei parcheggi cittadini così da rispondere alle condivisibili richieste dei commercianti, prevedendo l’esonero del pagamento della tariffa nelle aree di sosta regolamentata nella giornata del sabato a decorrere dal 8 gennaio fino al 5 febbraio 2022;

“Dopo due anni di difficoltà particolari per tanti commercianti – le parole dell’Assessore alla Polizia Locale William Tura – abbiamo deliberato la sosta gratuita nella mattina del sabato dal 8 gennaio al 5 febbraio 2022, quella solitamente più gettonata per gli acquisti, per il periodo dei saldi. Questa misura temporanea si aggiunge a quella che prevede la completa gratuità nel sabato pomeriggio”.

“Una decisione che abbiamo condiviso – dichiara l’Assessore al Commercio Maria Cristina Malvicini – per dare vigore al commercio, settore fondamentale per la nostra città”

“Abbiamo deliberato la gratuità del parcheggio per agevolare le vendite nel periodo dei saldi invernali – dichiara il Sindaco Paola Garlaschelli – e auguriamo buon lavoro ai nostri commercianti”

Il provvedimento adottato è stato trasmesso a A.S.M. VOGHERA S.p.A. per l’applicazione di quanto stabilito.