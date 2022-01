Riapre al pubblico lunedì 17 gennaio la Ludoteca Comunale C’è Sole e Luna!

Il Servizio è stato chiuso per alcuni mesi, in conseguenza di importanti interventi di ristrutturazione necessari per l’adeguamento alle normative antincendio.

“Si è trattato di un intervento inderogabile, e a malincuore abbiamo dovuto posticipare l’apertura di un Servizio che sappiamo più che mai necessario a bambini e famiglie in questo momento – sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili, Cherima Fteita – ; in questi mesi di chiusura, dopo le attività all’aperto nei parchi cittadini, la programmazione non è mai venuta a mancare, nell’attesa di potere proporre un nuovo calendario di aperture e attività non appena possibile, proprio per la promessa fatta ai piccoli utenti e alle loro famiglie di ritrovarsi al più presto”.

Gli operatori della Ludoteca sono dunque ora pronti per accogliere i bambini da 0 a 11 anni e le loro famiglie, in uno spazio sempre più accogliente e rinnovato, e strutturando l’apertura in sicurezza nel massimo rispetto della vigente normativa anti covid, ivi inclusa la richiesta di Green Pass rafforzato per gli adulti che accedono all’interno della Ludoteca.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

Bambini da 0 a 4 anni: mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Bambini da 5 a 7 anni: lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.30

Bambini da 8 a 11 anni: martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30

Per la prima settimana le attività saranno esclusivamente a cura degli animatori della ludoteca, ma da lunedì 24 verranno proposti anche laboratori condotti da professionisti esterni – di cui racconteremo al più presto! – nell’ambito del programma “(In) Certi equilibri”.

L’accesso avverrà solo su prenotazione, contattando telefonicamente la ludoteca allo 0131 227216, oppure al 348 5735800 (anche via whatsapp).

Ricordiamo che i bambini fino a 4 anni devono essere accompagnati da un genitore, o un adulto di riferimento.

Per chiarimenti e informazioni:

Ludoteca C’è sole e Luna, Via Verona 103, Alessandria, tel. 0131 227216, 348 5735800; ludoteca@comune.alessandria.it – FB: Ludoteca Alessandria

Servizio Giovani e Minori, tel. 0131 515755, silvia.benzi@comune.alessandria.it