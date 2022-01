Ci sentiamo di sottoscrivere e sostenere la lettera dei Sindaci che, con non poca preoccupazione, chiedono aiuto e attenzione per quanto sta succedendo all’Ospedale “Mons. Galliano”. L’ospedale, infatti, accettando pazienti Covid anche da altre strutture, ha improvvisamente ridotto le possibilità di cura per un bacino vasto e disagiato.

Il “Mons. Galliano” ora è quasi un Covid Hospital, è il quasi a preoccupare, perché le persone continuano ad afferire per la routine del Pronto Soccorso. Né la cittadinanza né i Sindaci hanno ricevuto indicazioni, nessuno sa per quanto tempo andrà avanti in questo modo, e soprattutto chi arriva non sa se avrà un posto o se dovrà raggiungere un altro ospedale, quando il più vicino si trova a 40 chilometri.

Questo è inaccettabile, dopo due anni di pandemia ci troviamo impreparati come se tutto fosse appena successo. Porteremo la richiesta dei Sindaci all’Assessore Icardi: svincolare per un periodo determinato e attraverso incentivi i medici del 118 e valutare la possibilità di riattivare, dove servono, le strutture private per concedere letti al servizio di pazienti che necessitano di ricovero per prestazioni ordinarie.

Sean Sacco, Consigliere Regionale del Piemonte (M5S)

Domenico Ravetti, Consigliere Regionale del Piemonte (PD)