DOMENICA 2 GENNAIO

Tortona: dalla 15 alle 19 aprono gratuitamente casa Barabino nell’omonima via con lo studio del pittore e la Gipsoteca Luigi Aghemo in via Calcinara

Tortona: fino al 16 gennaio nelle giornate di sabato e domenica in 9 chiese e tre musei la rassegna “Natività- Volti di madre” con volontari che illustreranno opere artistiche della Madonna con bambino. Info https://www.oggicronaca.it/2021/12/da-sabato-una-bella-iniziativa-per-scoprire-tortona-vedendo-opere-anche-inedite/

Tortona: fino al 6 gennaio al Centro Mater dei in via Don Sparpaglione Maxi presepe meccanico orario apertura info Centro Mater Dei tel. 0131.8183 (centralino)

Tortona: fino al 6 marzo presso il Museo del Divisionismo in corso Leoniero mostra fotografica “Tortona-Milano A/R Impressioni di viaggio”. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.