Nella serata di di venerdì 7 Gennaio alle ore 20.00 circa, i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti con tre squadre in via Villanova a Castelceriolo, a causa di incendio di una villetta ad un piano, le cui fiamme si sono propagate fino al tetto.

Le operazioni di spegnimento e successiva bonifica si sono protratte per circa sei ore, risultando particolarmente complesse a causa dell’impossibilità di lavorare direttamente sulla copertura di circa 150 metri quadri, resa instabile dalle alte temperature.

E’ stato necessario l’utilizzo della piattaforma tridimensionale (cestello) per consentire ai pompieri di lavorare in sicurezza e rimuovere le parti pericolanti. Per domare prima l’incendio che non era di poco conto in supporto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Tortona.

Non risultano persone coinvolte.

Si stanno valutando le cause del rogo che ha reso la struttura inagibile.