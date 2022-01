Nella giornata di oggi, martedì 18 gennaio, il Procuratore della Repubblica dott. Fabio Napoleone ha sottoscritto con il Sindaco di Voghera Paola Garlaschelli (nella foto) il “Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica ed il Comune di Voghera per la formazione di unità di personale del Comando della Polizia Locale” contro la violenza di genere e in materia di reati in ambito domestico, alla presenza dell’Assessore alla Sicurezza William Tura, del Comandante della Polizia Locale Luigi Vella e dell’Agente di PL Rosanna Fariseo che parteciperà ai corsi formativi.

“Purtroppo nella fase del lockdown la pandemia ha avuto l’effetto di detonare situazioni pregresse di violenza – ha affermato il Sindaco di Voghera -: il numero di chiamate ai centri antiviolenza per segnalare episodi di violenza domestica da parte delle stesse vittime è aumentato in Italia del 73%. Sono più che mai importanti da un lato l’opera delle associazioni e dall’altro le azioni che mirano a rafforzare le competenze dei servizi e delle istituzioni per l’identificazione e la presa in carico delle donne vittime di violenza di genere”.

“L’Amministrazione comunale abbraccia appieno lo spirito sotteso al progetto formativo e all’esigenza di una crescente specializzazione del personale per il contrasto alle violenze in ambito domestico e di genere – le parole dell’Assessore alla Sicurezza William Tura – con la ferma volontà di contribuire al meglio per la parte che ci compete. Un grande grazie al Procuratore della Repubblica dott. Napoleone Fabio per la collaborazione voluta tra le istituzioni, per essere stato presente e avere fortemente creduto in questo Protocollo d’Intesa.”

Un momento della firma