Il sindaco e presidente della provincia di Imperia, Claudio Scajola, ha ricevuto questo pomeriggio la visita istituzionale del Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa. Al centro dell’incontro i temi relativi agli sviluppi dell’emergenza sanitaria.

“Ringrazio il Sottosegretario Costa per l’attenzione che sta dimostrando all’intero territorio del Ponente ligure. C’è una questione evidente che riguarda il numero sopra la media di non vaccinati nella nostra provincia. Nella terapia intensiva di Sanremo 7 su 9 sono non vaccinati, alcuni giovani e senza malattie pregresse. L’augurio è che le nuove misure del Governo, che entreranno in vigore già nei prossimi giorni, possano permettere di aumentare il numero di vaccinati, di contrastare maggiormente la diffusione del virus e di programmare così una sostenuta ripresa economica e sociale”, commenta Scajola.