Sono diversi i tortonesi che ieri pomeriggio si sono chiesti cosa ci facesse l’automezzo dei Vigili del Fuoco nella centralissima via Carducci nel tratto compreso fra corso Romita e corso Montebello.

Effettivamente si é trattato di una situazione davvero strana: in un appartamento nel condominio sopra un noto supermercato, marito e moglie stavano uscendo dalla propria abitazione con lo scopo di fare quattro passi in centro città ma al momento di aprire la porta la chiave girava a vuoto.

I due hanno privato in mille modi ad uscire ma non c’è stato nulla da fare.

A quel punto hanno chiamato un fabbro al telefono che si é recato sul posto e dall’esterno ha provato ad aprire la porta, ma anche in questo caso non c’é stato nulla da fare: tutto era bloccato.

Inutile ogni tentativo di forzare l’ingresso. Per fortuna, come accade in questi casi, c’é stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tortona che sono giunti in via Carducci e dopo una breve analisi della situazione hanno deciso di entrare all’interno della casa da una finestra. Si sono calati dal piano superiore e sono entrati nell’alloggio in erano rimasti intrappolati i coniugi.

I Vigili del fuoco con l’ausilio del fabbro che si trovava sul pianerottolo del condominio hanno cercato in tutti i modi di aprire la porta d’ingresso ma anche in questo caso non c’é stato nulla da fare.

Soltanto a quel punto i pompieri tortonesi, dall’interno dell’alloggio hanno provveduto letteralmente a smontare la porta svitando le cerniere riuscendo a ‘liberare’ marito e moglie.

E soltanto a quel punto il fabbro ha potuto provvedere a cambiare la serratura e rimontare la porta, ma questa é un’altra storia.