Dopo quasi un anno dal lancio da parte della casa madre Linkem SpA, il nuovo brand JustSpeed, che offre servizi di connessione a banda ultralarga dedicato al mondo privato, fa ancora parlare di sé. Con un servizio che porta la fibra a casa con una velocità fino a 2.5 Gigabit al secondo JustSpeed, in soli 9 mesi, ha aumentato di 40 volte il suo raggio di copertura, raggiungendo più di 2100 comuni in tutta Italia. Dato incoraggiante al tempo stesso, se si pensa che il 2020 ha messo a dura prova la stabilità della rete italiana che ha visto, per diversi mesi, milioni di persone connesse contemporaneamente h24.

SpeedBox, uno strumento efficace per valorizzare la copertura

Nell’offerta JustSpeed, che prevede un abbonamento vincolato a 24 mesi con un prezzo in promozione a 19,90 € per i primi 6 (dal 7° mese il canone da corrispondere si stabilizza sui 29,90€), è prevista la fornitura di un modem di ultima generazione che, come si legge nel sito dell’operatore, consente di navigare in totale sicurezza grazie ai protocolli Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2 e WPA3). Scegliendo di utilizzare il dispositivo fornito da JustSpeed e usufruendo dell’offerta opzionale JustPremium in modo gratuito (al momento in promozione fino al 21/02/2022), un tecnico specializzato nella gestione delle connessioni in Wi-FI 6 Dual Band si recherà a casa del cliente, previo appuntamento, per ottimizzare il livello di copertura rilevata in fase di attivazione del servizio, utilizzando l’infrastruttura esistente.

Come verificare la tua copertura

Chiunque si colleghi al sito di JustSpeed può verificare in pochi minuti il livello di copertura della propria zona. Una volta inserite, nell’apposita finestra, le coordinate necessarie ai fini del controllo (indirizzo dell’abitazione, comune ecc.) basta cliccare invio per essere reindirizzati su una pagina di atterraggio che comunica l’esito della verifica. “Complimenti! La tua zona è coperta dalla fibra FTTH di JustSpeed” è il messaggio che compare nel caso in cui l’utente rientra nella lista dei quartieri raggiunti dal servizio. In caso contrario si potrà prenotare un appuntamento senza impegno per essere ricontattati nel momento in cui, il potenziamento dell’offerta, coinvolgerà anche l’area oggetto di interesse del richiedente.

Se invece l’indirizzo non è presente negli archivi e il suo inserimento non produce alcun risultato, compilando l’apposito form con i dati richiesti si riceverà, in pochi minuti, una telefonata da parte di un operatore per verificare insieme l’effettiva copertura del servizio.

Come cresce la copertura di JustSpeed?

La crescita della copertura del servizio JustSpeed è data dalla compartecipazione di tre attori principali. Da un lato l’aumento della domanda che dal 2020 in poi si è fatta protagonista dell’incremento inarrestabile del numero di accessi a reti Internet che garantiscano performance eccellenti in termini di velocità e stabilità. La centralità dell’utente ha, infatti, svolto un ruolo chiave nel processo di estensione della rete territoriale che, negli ultimi due anni, si è impegnata, giocoforza, ad implementare le tecnologie FTTH/GPON per assicurare agli italiani una connessione all’altezza di ogni tipo di necessità. Quest’ultima, la fiber to the home, è il secondo elemento che, con la sua espansione, è in grado di influenzare l’aumento del numero dei comuni raggiunti dalla fibra ottica pura di JustSpeed.

Infine, il continuo lavoro svolto dal team del nuovo operatore del Gruppo Linkem, fa sì che la domanda vada incontro a un’offerta ampia, sicura e che sappia sfruttare le potenzialità di una tecnologia all’avanguardia.