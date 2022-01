La situazione non va bene sul Covid a Tortona, anche se non c’é da strapparsi i capelli poiché tre persone su quattro – secondo i dati regionali che pubblichiamo quotidianamente – sono asintomatiche. Tuttavia il fatto che siano aumenti di dieci unità (pari al 20%) le persone in ospedale, é un dato che deve far riflettere e lascia un po’ interdetti, visto che questa variante del Covid sembra molto meno pericolosa delle precedenti.

Prima però di aprire interrogativi più che leciti, illustriamo i dati sulla diffusione del contagio di oggi, venerdì 21 gennaio, diffusi dal Comune di Tortona: sulla piattaforma regionale che monitora l’andamento della pandemia il totale degli attualmente positivi residenti in città ammonta a 742 (+20 rispetto a lunedì scorso), tuttavia 164 di questi risultano già guariti dopo aver effettuato un tampone con esito negativo, quindi risultano 578 (+61) positivi effettivi.

I numeri delle ospedalizzazioni: sono 40 (+10) i pazienti positivi al Covid ricoverati presso l’ospedale di Tortona, 4 si trovano nel reparto di terapia intensiva, 2 in semintensiva, mentre gli altri sono sottoposti a cure di media intensità.

Peccato non sapere da dove provengano questi nuovi dieci ricoveri, benché sarebbe molto più interessante sapere se effettivamente queste persone siano state ricoverate perché hanno avuto problemi col virus o se – ricoverati per altri sintomi o malattie e sottoposti a tampone – siano stati trovati positivi e inseriti (ovviamente) nel reparto Covid.

E’ un interrogativo non di poco contro visto che il 75% delle persone affette dal virus non ha sintomi, così come appare strana questa impennata di ricoveri, come appare strano che ogni giorno due anni dopo l’arrivo del Virus, si conteggino oltre 300 decessi quotidiani.

Ma tutte queste persone sono davvero morte a causa del Covid oppure per altre patologie ed essendo positivi al tampone sono stati classificati come decessi per Covid?