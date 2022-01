La variante Omicron si annuncia molto meno pericolosa, almeno stando ai dati che riguardano Tortona perché a fronte di 73 nuovi casi in tre giorni, ospedale non solo non c’é n’é finito nessuno ma i dati dei ricoverati diminuiscono seppure soltanto di una unità.

I dati sulla diffusione del contagio di oggi, lunedì 10 gennaio, a Tortona: sulla piattaforma regionale che monitora l’andamento della pandemia il totale degli attualmente positivi residenti in città ammonta a 771 (+73 rispetto a sabato scorso), tuttavia 194 di questi risultano già guariti dopo aver effettuato un tampone con esito negativo, quindi risultano 577 positivi effettivi, benché per essere dichiarati guariti é necessario attendere io secondo tampone negativo

Meglio la per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono 19 (-1) i pazienti positivi al Covid ricoverati presso l’ospedale di Tortona: 2 si trovano nel reparto di terapia intensiva, 2 in semintensiva, mentre gli altri sono sottoposti a cure di media intensità.