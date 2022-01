Prima di passare ai dati relativi al virus ci sembra il caso di sollevare un problema non di poco conto che baza all’occhio vedendo l’incredibile ed elevato numero di decessi a livello nazionale e i ricoveri: ma non é vengono calcolati decessi (e ricoveri) per Covid anche quelli per altre cause?

Ci spieghiamo meglio: se una persona é costretta al ricovero in ospedale per diverse cause e poi viene trovata positiva al tampone viene calcolata come malata da Covid o no?

E se muore per una malattia ma é positiva al Covid il decesso viene calcolata come decesso per Covid e inserito tra i morti che vengono conteggiati quotidianamente coi dati divulgati agli organi d’informazione?

Com’è possibile stabilire se una persona muore per sintomi causati dal Covid (o dal Long Covid) o per altre cause se viene trovato positivo al tampone?

Inoltre é strano che adesso che i contagi sembrano diminuire rispetto a qualche giorno fa, i ricoveri – almeno a Tortona – aumentano….

Le domande e i dubbi non sono di poco conto visto che questa variante del virus, come ampiamente dimostrato in molte nazioni, sembra molto meno letale delle precedenti, ha un tasso di asintomatici che supera il 70% – come dimostrano i dati giornalieri del Piemonte che pubblichiamo sempre – e oggi, a due anni di distanza da quando il virus é apparso esistono farmaci e cure in grado di arginarlo molto meglio che all’inizio, benché é inspiegabile che uno dei farmaci più efficaci che viene prodotto ad un prezzo molto basso (invermectina) usato con grande successo in moti altri Stati (India, Sudafrica e Giappone tanto per fare degli esempi) in Italia sembra sia praticamente introvabile, benché fino a un paio di anni fa era alla portata di tutti. e non se ne parla mai al telegiornale.

Comunque, considerazioni a parte la situazione a Tortona é la seguente: sulla piattaforma regionale che monitora l’andamento della pandemia il totale degli attualmente positivi residenti in città ammonta a 706 (-65 rispetto a lunedì scorso), tuttavia 217 di questi risultano già guariti dopo aver effettuato un tampone con esito negativo, quindi risultano 489 (-88) positivi effettivi. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, a oggi sono 30 (+11) i pazienti positivi al Covid ricoverati presso l’ospedale di Tortona: 5 si trovano nel reparto di terapia intensiva, 2 in semintensiva, mentre gli altri sono sottoposti a cure di media intensità.

Che dire? Le nostre domande sono aperte e sarebbe bello che qualcuno del settore rispondesse, ma chissà perché certi quesiti qualcuno non se le pone….