Fa sempre piacere pubblicare la notizia di un autrice di romanzi che scrive un nuovo libro, ma il piacere é anciora più grande se si tratta di una professoressa di Tortona.

Grazia Rolando, docente di lettere presso l’Istituto Marconi di Tortona e autrice di un volume intitolato Oltre il ritorno – Cara Ale (2017), ha infatti, scritto la sua nuova opera che in questi giorni è in libreria: La verità su di lei, un romanzo thriller, edito da Montag Edizioni.

la trama é avvincete e si svolge in un’ambientazione esotica (tra la Thailandia e Londra) che fa da sfondo ad una struggente storia d’amore fra il maturo e affermato scultore londinese, Michael Keaton e Anna, ventenne romana dalla personalità complessa e irrequieta. Intorno ai due protagonisti, ruota una fitta rete di personaggi secondari che intersecano la vicenda centrale con vissuti personali carichi di dolori e aspettative deluse. A spezzare l’equilibrio, la morte improvvisa e violenta di Anna, che scompagina il mondo velato e perbenista di Michael, precipitandolo in una “verità su di lei” di cui non aveva mai neppure sospettato l’esistenza.

Un romanzo moderno, che attrae non solo per l’argomento trattato ma per gli sviluppi inattesi che la situazione sembra prendere e che merita di essere letto.

Oltre che sui maggiori ibooke store su internet e ordinabile online, il libro é anche reperibile presso la libreria Giunti dell’Oasi di Tortona; la libreria Berardini di Alessandria e in tutte le librerie nazionali.