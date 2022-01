Proteggi te stessa e il tuo bambino. È questo lo slogan del Vax Day che si terrà il 5 febbraio al reparto di Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria per sensibilizzare le donne in gravidanza e in allattamento alla protezione contro il Covid-19.

Dalle ore 8 alle ore 19 sarà infatti possibile fare il vaccino per tutte le future mamme al 2° e 3° trimestre di gravidanza o neomamme ancora nel periodo di allattamento. Per accedere agli ambulatori predisposti per l’occasione occorre prenotarsi al numero 0131-206343 telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 13.

L’iniziativa si pone in linea con le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) dell’Istituto Superiore di Sanità che all’interno del documento “Vaccinazione contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento” afferma che la vaccinazione anti SARS-CoV-2, con vaccini a mRNA, è raccomandata alle donne in gravidanza nel 2° e 3° trimestre e per le donne che allattano, senza necessità di sospendere l’allattamento. A questo link è possibile consultare il documento:https://www.iss.it/documents/20126/0/Aggiornamento+indicazioni+ISS+su+vaccino+in+grav_+e+allatt_2021+%281%29.pdf/a4469f15-3fb4-e11f-8a10-5103b451b138?t=1632477934377