A Tortona é ha preso il via la nuova raccolta differenziata dei rifiuti e parallelamente anche i controlli contro chi abbandona rifiuti in giro.

Martedì 11 gennaio, infatti, è stato identificato un cittadino residente a Tortona che abbandonava sacchi di rifiuti accanto ai nuovi contenitori della raccolta differenziata posizionati in Via Galilei vicino al vecchio cinema teatro Sociale, violando l’art. 192 del Decreto legislativo 152 del 2006. Colto in flagranza, è stato sanzionato con una multa di 600 euro e invitato immediatamente a ripulire l’area contaminata.

Gestione Ambiente e l’Amministrazione Comunale di Tortona ritengono fondamentali i controlli sul territorio per mantenere il decoro urbano, ma soprattutto per tutelare i cittadini che in questo periodo di cambiamento si stanno dimostrando virtuosi, facendo correttamente la raccolta differenziata.

Ricordiamo ai nostri cittadini che, a supporto della nuova raccolta, sono attivi i seguenti servizi:

il Centro di raccolta di Via Postumia dove è possibile conferire i rifiuti urbani differenziabili e i rifiuti provenienti da animali domestici (lettiere, deiezioni, prodotti assorbenti, tappetini/traversine igieniche, salviette;

il ritiro ingombranti a domicilio su prenotazione.

Per qualsiasi informazione: sito www.gestioneambiente.net; pagina Facebook gestioenambientespa; mail info@gestioneambiente.net; Numero Verde gratuito 800.085.312, app Junker scaricabile da smartphone (Android, Apple o Huawei).