Si è tenuta questa mattina, presso i portici di via Ricotti, la commemorazione per l’anniversario della Battaglia di Nikolajewka, ultimo atto della campagna di Russia, che ha consentito al Corpo d’Armata Alpino di rompere l’accerchiamento russo, permettendo così a diverse migliaia di soldati italiani di tornare a casa.

La situazione pandemica e le normative vigenti non hanno permesso di dare vita ad una cerimonia vera e propria.

Presenti alla commemorazione il Sindaco del Comune di Voghera Paola Garlaschelli, il vice Sindaco Simona Virgilio, il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Salerno e una rappresentanza di Alpini per ricordare tutti coloro che non hanno fatto ritorno in patria.

“E’ stato per noi un dovere e un onore partecipare a questa importante commemorazione per ricordare tutti coloro che hanno dato la vita e sofferto per l’Italia” – spiegano il Sindaco Paola Garlaschelli, il vice Sindaco Simona Virgilio e il Presidente del consiglio comunale Daniele Salerno.

Il Brigadiere Generale Antonino Bonura e il Capogruppo Alpini della sezione di Voghera, Alessio Braga, affermano “di essere onorati per aver partecipato alla cerimonia, apparsa molto toccante. I nostri antenati non vanno dimenticati: la storia ci deve preparare per il futuro”.