L’associazione Incontri DiVini organizza un nuovo corso di Avvicinamento al sake per gli appassionati della popolare bevanda giapponese.

Il corso si articolerà su quattro lezioni, a cadenza settimanale, durante il mese di febbraio, per avere una conoscenza di ogni aspetto sulla produzione, le tipologie, il servizio e l’abbinamento con la cucina del centenario fermentato di riso giapponese.

Il corso si svolgerà in orario serale a Tortona e sarà tenuto da un Sake Sommelier Certificato.

Ogni lezione prevede una parte teorica e una parte pratica di degustazione.

Durante il corso verranno degustati quattro sake.

Per iscrizioni e per ogni altra informazione contattate Incontri DiVini al numero 379 185 1796 o via mail a info.incontridivini@gmail.com