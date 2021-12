Ma come si fa a credere di poter rubare impunemente liquori in un supermercato e farla franca con tutti i sistemi di sicurezza che oggi ci sono in funzione? Ma cos’hanno certe persone al posto del cervello?

L’ultimo caso di furto, l’ennesimo sventato dai carabinieri di Tortona risale a questi giorni quando i militari hanno deferito in stato di libertà un 31enne e un 29enne per tentato furto aggravato di bottiglie di alcolici presso un locale supermercato. I due uomini venivano bloccati dagli addetti al servizio di vigilanza del supermercato mentre tentavano di uscire senza pagare dopo che avevano nascosto sotto gli abiti le bottiglie rubate del valore di 160 euro.

La vigilanza ha poi chiamato i Carabinieri che hanno provveduto a restituire le bottiglie al supermercato denunciando i due individui.