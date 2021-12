La serata di domani sera, venerdì 10 dicembre a Castelmuovo Scrivia si preannuncia quanto meno curiosa, ma soprattutto originale. Torna, infatti, l’appuntamento con il dicembre dei libri e la castelnovese Valentina Usala che intervistata da Maria Cristina Rinaldi, ci racconterà il suo ultimo libro: “Felicita. L’accento ce lo mette Dante.”

Una storia particolare che esce nell’anno dedicato al Sommo Poeta che decide di ritornare a far visita alla sua Italia proprio il 25 marzo, il Dantedì, che nel 2021 è ancora più importante poiché si celebra il settecentesimo anniversario della sua morte.

Peccato capiti proprio nel bel mezzo di una pandemia… il primo a incontrarlo sarà Marco, un giovane alienato dallo smartworking che si troverà davanti questo strano tizio con una lunga tunica rossa e, soprattutto, senza mascherina e che non rispetta il distanziamento sociale! Messer Alighieri proverà a spiegargli la situazione, impresa che si rivelerà più difficile del previsto, sebbene sia stato lui a gettare le basi dell’italiano per come lo conosciamo oggi.

La Usala ci fa dono di un racconto divertente e leggero, per riflettere su noi stessi e su ciò che riteniamo importante nella nostra vita. Appuntamento venerdì 10 dicembre alle ore 21 in sala Pessini di piazza Vittorio Veneto.