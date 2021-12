Circa un mese fa, mercoledì 10 novembre, presso l’Istituto “Marconi”, sono iniziate le lezioni di un corso extracurricolare in orario pomeridiano rivolto a undici studenti della classe 4AM del corso di Meccanica e Meccatronica che si sono candidati per poterlo frequentare, cogliendo quanto è stato offerto all’intera classe.

Il corso è nato su proposta di un imprenditore tortonese, Fabrizio Siro, amministratore delegato della Firal Termosanitari, che ha trovato immediatamente risposta affermativa dalla dirigenza della scuola; l’obiettivo è formare personale qualificato che, unitamente a conseguire un diploma di maturità, possa intraprendere una professione come dipendente, ma soprattutto come lavoratore autonomo, come installatore e manutentore di impianti idraulici e caldaie, attività che, ora più che mai, necessitano di competenze tecniche di alto livello.

Il corso è stato reso possibile dalla progettazione che, in parallelo con le esigenze del mondo del lavoro segnalate dal Dott. Siro, è stata attuata dalla Professoressa Daniela Franza, ingegnere meccanico docente del “Marconi” e vicepreside. Docenti sono due insegnanti dell’Istituto, gli ingegneri Domenico Rivarolo e Giorgio Ostanello. Ai due insegnanti si affiancano formatori di aziende di primaria importanza quali Geberit, Caleffi, Intergas, DAB, Toshiba, BWT.

I contenuti del corso variano dalla termodinamica ai fondamenti di idronica, dalle fonti energetiche al trattamento delle acque, dalla climatizzazione al trattamento dell’aria fino alle nozioni di rendicontazione economica e finanziaria volte soprattutto a chi dimostrerà di possedere doti imprenditoriali. Le lezioni pomeridiane si integrano proficuamente con i contenuti che i docenti sviluppano in orario curricolare; l’attività pomeridiana è resa possibile dalla trasformazione in progetto della proposta del Dott. Siro che sfrutta la possibilità di autonomia dell’istituzione scolastica.

Al termine del corso gli studenti sosterranno dei test per accedere alla certificazione delle competenze e i più meritevoli accederanno a borse di studio, in un’ottica meritocratica di premialità.

Il progetto, che avrà durata biennale, prevede periodi di PCTO, ovvero di alternanza scuola lavoro, per mettere in pratica quanto imparato sui banchi e nei laboratori di scuola. È previsto l’inserimento sistematico dell’esperienza nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con la prosecuzione nei prossimi anni.

Di tutto questo si è informato con grande interesse il Vicesindaco della Città di Tortona Fabio Morreale che, nel corso della visita al “Marconi” avvenuta il 1° dicembre, si è intrattenuto con il Dirigente scolastico Guido Rosso, con la vicepreside Prof.ssa Daniela Franza e con il Dott. Fabrizio Siro; il rappresentante dell’Amministrazione Comunale ha quindi incontrato gli allievi del corso di termoidraulica ai quali, come Assessore con delega alle attività economiche, ha illustrato i progetti in corso per il supporto alle attività produttive della nostra Città e ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa.