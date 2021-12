Azione Tortona ringrazia i tantissimi tortonesi che hanno contribuito alla raccolta giocattoli effettuata nella giornata di ieri. Sono stati più numerosi rispetto agli anni scorsi che l’associazione invita a segnalare situazioni di bambini bisognosi.

I giovani tortonesi sono riusciti a creare un meccanismo che, oltre a mantenere viva la sacra ricorrenza del Natale, ha unito generosità e tradizione, nella riscoperta delle nostre radici culturali e religiose.

“Venerdì 24, giorno della vigilia di Natale, insieme ai nostri volontari -dice il presidente Andrea Mantovani – porteremo le donazioni presso i centri ospedalieri e orfanotrofi del territorio, dal Piccolo Cottolengo al Centro Paolo VI. Nel frattempo, vista l’enorme quantità di giochi ricevuti dai cittadini, invitiamo tutti a segnalarci sulla nostra pagina Facebook, o alla mail azionetortona@gmail.com, eventuali famiglie in crisi economica con bambini piccoli, per riuscire a regalare un sorriso in più anche a quest’ultimi. Inoltre può scriverci anche chi volesse partecipare alla distribuzione dei doni! La generosità dei tortonesi, oltre a risaltare la sacra ricorrenza, riuscirà a rendere felici tantissimi bambini!”