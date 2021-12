Sabato 18 dicembre i Servizi Educativi del Museo Diocesano propongono un laboratorio di Natale per famiglie.

L’emergenza sanitaria in corso impone delle restrizioni ed i posti sono limitati per garantire a tutti lo svolgimento delle attività nella massima sicurezza. Sono consentiti 2 accompagnatori per ogni bambino. Per questo motivo l’iscrizione è obbligatoria e va fatta entro le ore 12 di venerdì 17 esclusivamente chiamando il numero 3382638926.

Inizio attività ore 15.

Età consigliata 5-12 anni.

Contributo richiesto 6 € a bambino.

Ogni bambino andrà a casa con il proprio manufatto. Materiali messi a disposizione dal Museo Diocesano.