Green Logistics di Aquila Capital, la divisione di sviluppo di Aquila Capital dedicata alla logistica in Europa, GSE Italia, società di costruzioni operante come General Contractor, e il Comune di Tortona hanno partecipato alla cerimonia di posa del primo pilastro di Tortona Green Logistics Park. Si tratta diun magazzino di 51.600 metri quadrati, che rappresenta la prima fase di realizzazione del Tortona Green Logistics Park, un polo logistico di 395 mila metri quadrati situato a Tortona, in Piemonte. Si tratta del primo di due fabbricati per una superficie commerciale utile di circa 155.000 metri quadri.

Il Tortona Green Logistics Park, come tutti i progetti logistici di Aquila Capital, è sviluppato seguendo rigorosi standard di efficienza energetica e sostenibilità, che vengono ricercati sia nella catena di fornitura che nell’attività di costruzione per ridurre le emissioni di CO2. Tortona Logistics Park sarà caratterizzato da una forte componente di sostenibilità, riducendo l’impatto ambientale attraverso le migliori strategie progettuali ed applicative nel campo dell’auto alimentazione e del basso impatto ambientale. Tra i sistemi tecnologici ad alta efficienza energetica si evidenzia la predisposizione alla copertura per impianti fotovoltaici con l’obiettivo di generare energia sufficiente a soddisfare parzialmente, o nella totalità, il fabbisogno energetico della struttura.

Federico Chiodi, sindaco di Tortona ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di poter oggi inaugurare il cantiere e speriamo quanto prima di ritrovarci per l’inizio dell’attività vera e propria, che si inserirà in quel percorso di crescita della città che dovrà portare sviluppo e posti di lavoro. Devo naturalmente ringraziare Aquila Capital per aver scelto Tortona per questo imponente insediamento, oltre a ringraziare la nostra struttura comunale e il Vicesindaco Fabio Morreale che hanno ben lavorato per far sì che questo progetto si concretizzasse”.

Per la sua parte, Andrea Menechini, Senior Project Development Manager di Aquila Capital ha commentato così l’avvio dei lavori: «La posa del primo pilastro simboleggia il primo passo di Green Logistics di Aquila Capital in Italia. Con questo progetto desideriamo approdare nel mercato della logistica Italiana beneficiando delle competenze dei nostri partner sul territorio, ma anche apportando il nostro know how maturato grazie ai progetti già attivi in Germania, Spagna e Portogallo».

L’innovativo magazzino logistico sarà realizzato in ottica multi-tenant, per ospitare quindi più locatari. Il progetto include uno spazio logistico chiavi in mano all’avanguardia, denominato “BigBox”, che può essere realizzato sulla base delle esigenze dei locatari e dovrebbe essere completato nel terzo trimestre del 2022.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Confluence, leader nello sviluppo del Real Estate logistico, coadiuvati dai progettisti di Sfre e Azeta. Il project monitoring sarà in carico a CBRE, leader mondiale nella consulenza nel real estate, mentre la realizzazione sarà in capo alla filiale italiana di GSE, realtà ampiamente radicata nel panorama della logistica Europea.

Valentino Chiarparin, Country Manager di GSE Italia, ha commentato: “Siamo onorati di essere stati scelti da Aquila Capital per questa loro prima realizzazione in Italia: da anni assieme a Confluence lavoriamo per offrire al territorio e agli operatori di mercato un servizio specialistico per lo sviluppo di parchi e immobili logistici all’avanguardia. Siamo perciò estremamente soddisfatti di poter celebrare oggi questo momento. Ringrazio Aquila Capital per la fiducia che ha riposto in noi, il Comune di Tortona e la sua efficiente amministrazione, gli studi di progettazione SFRE e AZETA per il loro apporto altamente professionale”.

Il progetto è situato nel comune di Tortona in una posizione chiave grazie alla sua vicinanza alle autostrade A7 e A21, che offrono ottimi collegamenti con Milano, Genova e Torino.