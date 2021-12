Uno spettacolo notevole, di gran lunga superiore a quello dello scorso anno, quando, per la prima volta, il Comune di Tortona aveva deciso di puntare molto sulle luminarie natalizie per richiamare in città anche gente proveniente da fuori.

Era stata una scelta molto azzeccata che aveva riscosso grandi consensi, per cui è stata ripetuta anche quest’anno ma in maniera moto più grandiosa e, infatti, la figura luminosa più importate che lo scorso anno aveva fatto bella mostra di sé in piazza Duomo, cioé Babbo Natale, oggi è passata in secondo piano e malgrado sia ancora più suggestiva in corso Montebello con alle spalle l’ex asilo di colore Bordeaux, oggi l’attrazione luminosa più è rappresentata da una grande stella cometa che occupa gran parte di Piazza Malaspina: splendida e da ammirare.

Sono solo soltanto due delle tante composizioni di luce che il Comune di Tortona ha realizzato per le feste natalizie con lo scopo di festeggiare il Natale e richiamare gente nel centro storico per valorizzare Tortona ma anche il Commercio.

“Natale di Luce” così il Comune ha voluto chiamare le manifestazioni natalizie che prenderanno il via nei prossimi giorni abbinate a questo spettacolo di luci dotate anche di postazioni dove è possibile farsi fotografare o un selfie.

Luminarie spettacolari, mai viste prima a Tortona, di cui vi proponiamo le immagini partendo da via Emilia Nord ma vi invitiamo a vederle dal vivo, a venire in città, nel centro storico e ammirare questa bellezza e quanto sia suggestiva Tortona tutta illuminata perché guardare qualcosa in fotografia e bello, ma da vivo è tutta un’altra cosa.

E allora? Cosa aspettate?